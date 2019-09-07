Росжурналисты: Цемах на борту, Вышинский – готовится к вылету
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Отпущенный из-под ареста в четверг Владимир Цемах и руководитель “РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский готовятся к вылету в Россию из Борисполя в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и РФ. Об этом в Twitter сообщил журналист Александр Коц, передаёт УНН.
“Владимир Цемах — на борту самолета, вылетающего в Россию.... Кирилл Вышинский тоже пока не вылетел. Он сейчас находится в той же палатке, где все проходят погранконтроль. Цемаха среди них пока нет”, — написал журналист.
Также в СМИ появилась информация о том, что Руслана Гаджиева нет в списке на обмен РФ.
Отметим, что самолет из президентского авиаотряда "Россия" вылетел из Борисполя в Москву.