Росжурналисты: Цемах на борту, Вышинский – готовится к вылету

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118339 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109986 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116312 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122887 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149740 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149664 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191791 просмотра

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Росжурналисты: Цемах на борту, Вышинский – готовится к вылету

Росжурналисты: Цемах на борту, Вышинский – готовится к вылету

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Отпущенный из-под ареста в четверг Владимир Цемах и руководитель “РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский готовятся к вылету в Россию из Борисполя в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и РФ. Об этом в Twitter сообщил журналист Александр Коц, передаёт УНН.

“Владимир Цемах — на борту самолета, вылетающего в Россию.... Кирилл Вышинский тоже пока не вылетел. Он сейчас находится в той же палатке, где все проходят погранконтроль. Цемаха среди них пока нет”, — написал журналист.

Также в СМИ появилась информация о том, что Руслана Гаджиева нет в списке на обмен РФ.

Отметим, что самолет из президентского авиаотряда "Россия" вылетел из Борисполя в Москву.

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