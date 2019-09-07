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Літак з президентського авіазагону "Росія" вилетів з Борисполя у Москву

Літак з президентського авіазагону "Росія" вилетів з Борисполя у Москву

Київ • УНН

 • 12592 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Вранці 7 вересня влада Росії і України почали підготовку до обміну ув’язненими, наразі літак з спеціального авіазагону “Росія” вилетів з української столиці, пише УНН з посиланням на данні спеціалізованого ресурсу Flightradar24.

О 9:30 у Внуково приземлився літак Ан-148 з державною символікою України, імовірно, з президентського авіазагону. Близько 10:30 в Бориспіль прибув літак Ту-204 спеціального загону “Росія”. Лайнери забрали ув’язнених і вилетіли на батьківщину. За даними FlightRadar, російський Ту вилетів з Києва о 12:10, борт RSD092. У той же час з Внуково вилетів український Ан.

Очікується, що обмін відбудеться за схемою “35 на 35”. Російська сторона звільнить 24 українських моряків, затриманих в Керченській протоці, а також режисера Олега Сенцова, засудженого до 20 років колонії за “звинуваченням у тероризмі”. За даними адвоката Марка Фейгіна, в список на обмін також внесені Роман Сущенко, Євген і Артур Панови, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб, Олексій Сізоновіч, Володимир Балух, Едем Бекіров.

Варто також додати, що відпущений з-під арешту в четвер Володимир Цемах і керівник “РИА Новости Украина” Кирило Вишинський готуються до вильоту в Росію з Борисполя в рамках обміну утримуваними між Україною і РФ.

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