Самолет из президентского авиаотряда "Россия" вылетел из Борисполя в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Утром 7 сентября власти России и Украины начали подготовку к обмену заключенными, на данный момент самолет из специального авиаотряда “Россия” вылетел из украинской столицы, пишет УНН со ссылкой на данные специализированного ресурса Flightradar24.
В 9:30 во Внуково приземлился самолет Ан-148 с государственной символикой Украины, предположительно, из президентского авиаотряда. Около 10:30 в Борисполь прибыл самолет Ту-204 специального отряда “Россия”. Лайнеры забрали заключенных и вылетели на родину. По данным FlightRadar, российский Ту вылетел из Киева в 12:10, борт RSD092. В то же время из Внуково вылетел украинский Ан.
Ожидается, что обмен пройдет по схеме “35 на 35”. Российская сторона освободит 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По данным адвоката Марка Фейгина, в список на обмен также внесены Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.
Стоит также добавить, что отпущен из-под ареста в четверг Владимир Цемах и руководитель “РИА Новости-Украина” Кирилл Вышинский готовятся к вылету в Россию из Борисполя в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и РФ.