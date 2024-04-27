ДТП в Броварах з потерпілими: Майбоженку сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
Голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка сьогодні судитимуть за те, що він у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП з 4 жертвами.
Шевченківський районний суд Києва сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку, якого підозрюють у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння. Про це журналісту УНН повідомили в Київській обласній прокуратурі.
Обрання запобіжного заходу (посадовцю РДА Київщини – ред.) о 14:00 сьогодні.
Доповнення
Майбоженку повідомили про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння. Прокуратура проситиме арешт без можливості внесення застави.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що Майбоженка буде звільнено.
Контекст
Напередодні ввечері під Києвом голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко влаштував ДТП на пішохідному переході. Через цю аварію травмовані 4 людини, зокрема двоє чоловіків у тяжкому стані