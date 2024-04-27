ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Киев • УНН
Главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко сегодня будут судить за то, что он в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с 4 жертвами.
Шевченковский районный суд Киева сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения председателю Броварской районной государственной администрации Владимиру Майбоженко, которого подозревают в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской областной прокуратуре.
Избрание меры пресечения (чиновнику РГА Киевской области - ред.) в 14:00 сегодня.
Дополнение
Майбоженко сообщили о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения. Прокуратура будет просить арест без возможности внесения залога.
Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщал, что Майбоженко будет уволен.
Контекст
Накануне вечером под Киевом глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко устроил ДТП на пешеходном переходе. Из-за этой аварии травмированы 4 человека, в том числе двое мужчин в тяжелом состоянии
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