Украинский самолет с удерживаемыми лицами на борту прибыл в Киев

7 сентября Россия и Украина начали запланирован обмен заключенными. Около 9:00 утра из московского СИЗО “Лефортово” в аэропорт Внуково отправились два пассажирских автобуса с украинскими заключенными в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС.

В 9:30 во Внуково приземлился самолет Ан-148 с государственной символикой Украины, вероятно, из президентского авиаотряда. Около 10:30 в Борисполь прибыл самолет Ту-204 специального отряда “Россия”. Лайнеры забрали заключенных и вылетели на родину. По данным FlightRadar, российский Ту вылетел из Киева в 12:10, борт RSD092. В то же время из Внуково вылетел украинский Ан.

Ожидается, что обмен состоится по схеме “35 на 35”.

СМИ сообщают, что в рамках обмена президент РФ Владимир Путин помиловал 11 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова. Зеленский в свою очередь помиловал 16 человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сейчас украинский борт с регистрационным номером UKN8406 осуществляет заход на посадку в столичный аэропорт “Борисполь”.

WELCOME BACK HOME!

Putin’s hostage just landed in Ukraine.

I am glad for them and their families to be reunited - Despite the heavy price, the world paid to the aggressor for this to happen.

Another proof that diplomacy with Putin’s Russia is useless.#PutinAtWar pic.twitter.com/tLrnLYuxSW

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019