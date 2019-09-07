Офіс Президента України вперше підтвердив обмін

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. З'явилось перше офіційне підтвердження обміну утримуваними від представників української влади. Інформація з'явилась на сторінці заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка, передає УНН.

"Зустрічайте", - написав Тимошенко, додавши фото на якому видно аеропорт та літаки.

Також у дописі зазначено, що на той час він перебував у московському аеропорту "Внуково" разом із помічником Президента України Андрієм Єрмаком.

Імена українців, які вирушили додому він не назвав.

Додамо, що допис Тимошенка також поширила на своїй сторінці і речниця Президента України Юлія Мендель.

Нагадаємо, літак з президентського авіазагону "Росія" вилетів з Борисполя у Москву.

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