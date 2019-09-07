Офіс Президента України вперше підтвердив обмін
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. З'явилось перше офіційне підтвердження обміну утримуваними від представників української влади. Інформація з'явилась на сторінці заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка, передає УНН.
"Зустрічайте", - написав Тимошенко, додавши фото на якому видно аеропорт та літаки.
Також у дописі зазначено, що на той час він перебував у московському аеропорту "Внуково" разом із помічником Президента України Андрієм Єрмаком.
Імена українців, які вирушили додому він не назвав.
Додамо, що допис Тимошенка також поширила на своїй сторінці і речниця Президента України Юлія Мендель.
Нагадаємо, літак з президентського авіазагону "Росія" вилетів з Борисполя у Москву.