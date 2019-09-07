Офис Президента Украины впервые подтвердил обмен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Появилось первое официальное подтверждение обмена удерживаемыми от представителей украинской власти. Информация появилась на странице заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, передает УНН.
"Встречайте", - написал Тимошенко, добавив фото на котором видно аэропорт и самолеты.
Также в заметке указано, что в то время он находился в московском аэропорту "Внуково" вместе с помощником Президента Украины Андреем Ермаком.
Имена украинцев, которые отправились домой он не назвал.
Добавим, что сообщение Тимошенко также распространила на своей странице и пресссекретарь Президента Украины Юлия Мендель.
Напомним, самолет из президентского авиаотряда "Россия" вылетел из Борисполя в Москву.