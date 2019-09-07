Моряки і Сенцов, Панов і Сущенко: кого чекає Україна

Олег Сенцов

Український кінорежисер, сценарист і письменник. У травні 2014 році після окупації Криму російськими військами був звинувачений в підготовці до теракту. В серпні 2015 засуджений до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов не визнав себе винним. Проводив багатоденне голодування. Покарання відбував у колонії “Білий ведмідь” у місті Лабитнанги.

Павло Гриб

Український студент. 1 липня 1998 року народження. У серпні 2017 року був затриманий в Білорусі і таємно перевезений на територію Росії. Засуджений до 6 років колонії за обвинуваченням у сприянні терористичній діяльності. Гриб не визнає себе винним.

Микола Карпюк

Ексзаступник глави партії УНА-УНСО, член центральної ради “Правого сектора”. Затриманий на території Росії в березні 2014 року. Засуджений до 22,5 років в’язниці за звинуваченням в участі в Чеченській війні. Відбував покарання у Володимирському централі.

Станіслав Клих

Журналіст, історик. Засуджений до 20 років колонії суворого режиму за нібито участь у Чеченській війні. Після оголошення вироку стало відомо, що на Станіслава також було відкрито нову справу за звинуваченням у неповазі до суду за нібито образливе звернення на адресу прокурора. У листопаді 2016 році районний суд у Грозному визнав його винним і за цією статтею та додав до величезного тюремного строку політв’язня ще один місяць.

Володимир Балух

Активіст, громадський діяч. Після окупації Криму відмовився отримувати російський паспорт та залишати Крим. З грудня 2013 року на будинку Балуха висів український прапор. 29 листопада 2016 року Балух розмістив табличку “Вулиця Героїв Небесної сотні, 18” на стіні власного будинку, яку російська окупаційна влада вимагала зняти. Врешті після переслідувань з боку окупаційної влади Балуха було затримано та засуджено до 3 років та 7 місяців колонії загального режиму за нібито незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї та боєприпасів.

Роман Сущенко

Народився 8 лютого 1969 року в Черкасах. Український журналіст, незаконно заарештований та утримуваний в Росії з 30 вересня 2016 року. Засуджений в Росії до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство.

Євген Панов

Співробітник ГУР МО України. 1977 року народження, житель Запорізької області. Фігурант справи “українських диверсантів” Євген Панов, звинувачений в підготовці терактів на окупованому півострові, засуджений “верховним судом Криму” до восьми років колонії суворого режиму.

Олександр Кольченко

Активіст, громадянин України. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив громадянина України Кольченка до 10 років позбавлення волі за сфабрикованим обвинуваченням у підготовці терактів у Криму. Разом з ним було засуджено режисера Олега Сенцова — до 20 років ув’язнення.

Артур Панов

Український політичний активіст, студент, журналіст. Викрадений в 2015-му році, незаконно утримуваний в Ростовському СІЗО і звинувачений в підготовці терористичного акту і шпигунстві. 5 квітня 2018 року Панова засудили до 8 років ув’язнення в Кемеровській колонії № 22.

Олексій Сізоновіч

Громадянин України, якого у Росії звинуватили у підготовці теракту на вокзалі у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області. 31 липня Північно-Кавказький військовий суд засудив Сізоновіча до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Едем Бекіров

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області, кримськотатарський активіст. Інвалід I групи, був заарештований за сфабрикованим в Криму справі про зберігання патронів і тротилу.

27 серпня кримський “суд” звільнив Бекірова з СІЗО.

Заарештували його вранці 12 грудня 2018 року на в’їзді в окупований Крим, куди він їхав відвідати свою матір. Його звинувачують у тому, що він нібито передав таксисту рюкзак з 14 кілограмами вибухівки. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

24 моряки:

Андрій Артеменко

Старший матрос, 1994 р. н., Новоукраїнка (Кіровоградщина)

Віктор Беспальченко

Старший матрос, 1987 р. н., Херсонщина

Юрій Без’язичний

Старший матрос, 1990 р. н., Одещина.Студент третього курсу Одеського національного морського університету.

Юрій Будзило

Мічман, 1972 р. н.

Володимир Варимез

Старший матрос, 1992 р. н.

Михайло Власюк

Старший матрос, 1984 р. н., Київ

Богдан Головаш

Старший матрос, 1996 р. н., Полтавщина

Денис Гриценко

Капітан 2-го рангу, 1984 р. н., Миколаїв

Андрій Драч

Співробітник СБУ. Драч — один з курсантів Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі, які в березні 2014 року прославилися виконанням гімну України в момент, коли російські військові спускали український прапор з флагштока навчального закладу.

В’ячеслав Зінченко

Старший матрос, 1998 р. н., Кишинів

Владислав Костишин

1994 р. н., Черкащина. Проходив стажування на катері після закінчення Академії військово-морських сил імені Нахімова

Володимир Лісовий

Капітан 3-го рангу, 1984 р. н.

Роман Мокряк

Лейтенант, 1986 р. н., Кіровоградщина. Капітан малого броньованого артилерійського катера “Бердянськ”. До окупації Криму служив на субмарині.

Олег Мельничук

Командир рейдового буксира “Яни Капу”, старшина, 1995 р. н., Черкащина

Богдан Небилиця

Старший лейтенант, 1994 р. н., Сумщина

Андрій Оприско

Старший матрос, 1971 р. н., Львівщина

Сергій Попов

Капітан-лейтенант, 1991 р. н., Донеччина

Євген Семидоцький

Матрос, 1998 р. н., Луганщина

Василь Сорока

Український військовослужбовець, старший лейтенант Служби безпеки України.

Володимир Терещенко

Старший матрос, 1994 р. н., Дніпро

Андрій Шевченко

мічман, 1991 р.н., Одеса

Сергій Цибізов

Матрос, 1997 р. н., Хмельниччина

Сергій Чулиба

Старшина, 1992 р. н.

Андрій Ейдер

Матрос, 1999 р. н., Одеса

Список тих, кого чекають на батьківщині, неповний, водночас про те, що в обміні утримуваними між Україною і РФ беруть участь 24 затриманих в минулому році у Керченської протоки моряки і 11 українських політв’язнів, повідомив раніше і адвокат Романа Сущенко Марк Фейгін в Twitter.

Як повідомляв УНН, українські моряки і політв’язні 7 вересня виїхали в аеропорт.

Пізніше адвокат Полозов повідомив про початок обміну між Росією і Україною.