Моряки и Сенцов, Панов и Сущенко: кого ждет Украина

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 98313 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116080 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107801 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114303 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121636 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149128 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149261 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140548 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 190298 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116778 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Моряки и Сенцов, Панов и Сущенко: кого ждет Украина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня, вероятно, должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Эту информацию подтверждают многочисленные факты, но ни одно официальное лицо с обеих сторон пока не предоставляло комментарий по этому поводу. УНН собрал список тех, кого сегодня могут увидеть близкие и родные в Киеве.

Олег Сенцов

Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. В мае 2014 года после оккупации Крыма российскими войсками был обвинен в подготовке к теракту. В августе 2015 года приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов не признал себя виновным. Проводил многодневное голодание. Наказание отбывал в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.

Павел Гриб

Украинский студент. 1 июля 1998 рождения. В августе 2017 года был задержан в Беларуси и тайно перевезен на территорию России. Приговорен к 6 годам колонии по обвинению в содействии террористической деятельности. Гриб не признает себя виновным.

Николай Карпюк

Экс-заместитель главы партии УНА-УНСО, член центрального совета "Правого сектора". Задержанный на территории России в марте 2014 года. Приговорен к 22,5 годам тюрьмы по обвинению в участии в Чеченской войне. Отбывал наказание во Владимирском централе.

Станислав Клых

Журналист, историк. Приговорен к 20 годам колонии строгого режима за якобы участие в Чеченской войне. После оглашения приговора стало известно, что на Станислава также было открыто новое дело по обвинению в неуважении к суду за якобы оскорбительное обращение в адрес прокурора. В ноябре 2016 года районный суд в Грозном признал его виновным и по этой статье и добавил к огромному тюремносу заключению политзаключенного еще один месяц.

Владимир Балух

Активист, общественный деятель. После оккупации Крыма отказался получать российский паспорт и оставлять Крым. С декабря 2013 года на доме Балуха висел украинский флаг. 29 ноября 2016 года Балух разместил табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18" на стене собственного дома, которую российская оккупационная власть требовала снять. В конце после преследований со стороны оккупационных властей Балух был задержан и приговорен к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима за якобы незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Роман Сущенко

Родился 8 февраля 1969 года в Черкассах. Украинский журналист, незаконно арестованый и удерживаемый в России с 30 сентября 2016 года. Осужденный в России к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Евгений Панов

Сотрудник ГУР МО Украины. 1977 года, житель Запорожской области. Фигурант дела "Украинских диверсантов" Евгений Панов, обвиняемый в подготовке терактов на оккупированном полуострове, осужден "верховным судом Крыма" к восьми годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко

Активист, гражданин Украины. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил гражданина Украины Кольченко к 10 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов в Крыму. Вместе с ним было осуждено режиссера Олега Сенцова - до 20 лет заключения.

Артур Панов

Украинский политический активист, студент, журналист. Похищенный в 2015 году, незаконно удерживаемый в Ростовском СИЗО и обвиненный в подготовке террористического акта и шпионаже. 5 апреля 2018 года Панова приговорили к 8 годам заключения в Кемеровской колонии № 22.

Алексей Сизонович

Гражданин Украины, которого в России обвинили в подготовке теракта на вокзале в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. 31 июля Северо-Кавказский военный суд приговорил Сизоновича к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Эдем Бекиров

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, крымскотатарский активист. Инвалид I группы, был арестован по сфабрикованному в Крыму деле о хранении патронов и тротила.

27 августа крымский "суд" освободил Бекирова из СИЗО.

Арестовали его утром 12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым, куда он ехал навестить свою мать. Его обвиняют в том, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

24 моряка:

Андрей Артеменко

Старший матрос, в 1994 г. р., Новоукраинка (Кировоградская область)

Виктор Беспальченко

Старший матрос, 1987 г. р., Херсон

Юрий Безъязычный

Старший матрос, 1990 г. р., Одесская область. Студент третьего курса Одесского национального морского университета.

Юрий Будзило

Мичман, 1972 г. р.

Владимир Варимез

Старший матрос, 1992 г. р.

Михаил Власюк

Старший матрос, 1984 г. р., Киев

Богдан Головаш

Старший матрос, 1996 г. р., Полтавская область

Денис Гриценко

Капитан 2-го ранга, 1984 г. р., Николаев

Андрей Драч

Сотрудник СБУ. Драч - один из курсантов Академии военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе, которые в марте 2014 года прославились исполнением гимна Украины в момент, когда российские военные спускали украинский флаг с флагштока учебного заведения.

Вячеслав Зинченко

Старший матрос, 1998 г. р., Кишинев

Владислав Костышин

1994 г. р., Черкасская область. Проходил стажировку на катере по окончании Академии военно-морских сил имени Нахимова

Владимир Лисовой

Капитан 3-го ранга, 1984 г. н.

Роман Мокряк

Лейтенант, 1986 г. р., Кировоград. Капитан малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск". До оккупации Крыма служил на субмарине.

Олег Мельничук

Командир рейдового буксира "Яны Капу", старшина, 1995 г. р., Черкасская область

Богдан Небылица

Старший лейтенант, в 1994 г. р., Сумская область

Андрей Опрыско

Старший матрос, 1971 г. р., Львовская область

Сергей Попов

Капитан-лейтенант, 1991 г. р., Донецкая область

Евгений Семидоцкий

Матрос, 1998 г. р., Луганская область

Василий Сорока

Украинский военнослужащий, старший лейтенант Службы безопасности Украины.

Владимир Терещенко

Старший матрос, в 1994 г. р., Днепр

Андрей Шевченко

мичман, 1991 г. р., Одесса

Сергей Цибизов

Матрос, 1997 г. р., Хмельницкая область

Сергей Чулиба

Старшина, 1992 г. р.

Андрей Эйдер

Матрос, в 1999 г. р., Одесса

Список тех, кого ждут на родине, неполный одновременно о том, что в обмене удерживаемыми между Украиной и РФ участвуют 24 задержанных в прошлом году у Керченского пролива моряки и 11 украинских политзаключенных, сообщил ранее и адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин в Twitter.

Как сообщал УНН, украинские моряки и политзаключенные 7 сентября выехали в аэропорт.

Позже адвокат Полозов сообщил о начале обмена между Россией и Украиной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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