Фейгін повідомив імена українців, яких сьогодні повернуть на батьківщину з РФ

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. В обміні утримуваними між Україною і РФ беруть участь 24 затриманих в минулому році у Керченської протоки моряки і 11 українських політв’язнів. Про це повідомив адвокат Романа Сущенко Марк Фейгін в Twitter, передає УНН.

“За моїми даними обмін на 35 осіб. 24 моряки і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сізоновіч, Балух, Артур Панов, Бекіров”, — написав адвокат.

Нагадаємо, серед українських моряків, захоплених в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки: Роман Мокряк, Юрій Без’язичний, Андрій Артеменко, Матрос Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Богдан Небилиця, В’ячеслав Зінченко, Сергій Цібізов, Сергій Попов, Владистав Костишин, Андрій Оприск, Олег Мельничук, Михайло Власюк, Віктор Безпальченко, Володимир Терещенко, Євген Семідоцький, Володимир Лісовий.

Також Фейгін додав, що родичі українських ув’язнених їдуть в аеропорт.

Нагадаємо, українські моряки і політв’язні 7 вересня виїхали в аеропорт.

Пізніше адвокат Полозов повідомив про початок обміну між Росією і Україною.

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