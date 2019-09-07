Фейгин сообщил имена украинцев, которых сегодня вернут на родину из РФ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 85426 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114610 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106370 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113023 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120936 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148862 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149085 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В обмене удерживаемыми между Украиной и РФ участвуют 24 задержанных в прошлом году у Керченского пролива моряка и 11 украинских политзаключенных. Об этом сообщил адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин в Twitter, передает УНН.

“По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров”, — написал адвокат.

Напомним, среди украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года возле Керченского пролива: Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Матрос Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владистав Костышин, Андрей Опрыско, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Безпальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовый.

Также Фейгин добавил, что родственники украинских заключённых едут в аэропорт.

Напомним, украинские моряки и политзаключенные 7 сентября выехали в аэропорт.

Позже адвокат Полозов сообщил о начале обмена между Россией и Украиной.

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