Українських військовополонених моряків відпустили під поруку Денисової - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українських моряків, захоплених ФСБ РФ в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, відпустили на поруки уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової. Про це сьогодні повідомив журналістам адвокат Микола Полозов в Борисполі, передає кореспондент УНН.
"Вони (моряки - ред.) були звільнені в результаті прийняття слідчо-процесуального рішення про задоволення клопотання уповноваженої ВР Людмили Денисової про запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - сказав адвокат.
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За його словами, дане клопотання було направлено через МЗС Росії в липні.
"Після досягнення політичних домовленостей слідство процесуально прийняло рішення задовольнити ці клопотання і звільнити з-під варти 24 військових моряків", - додав він.
Нагадаємо, українські моряки і політв'язні 7 вересня виїхали в аеропорт.
Пізніше адвокат Полозов повідомив про початок обміну між Росією і Україною.