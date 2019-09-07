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Українських військовополонених моряків відпустили під поруку Денисової - адвокат

Українських військовополонених моряків відпустили під поруку Денисової - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українських моряків, захоплених ФСБ РФ в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, відпустили на поруки уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової. Про це сьогодні повідомив журналістам адвокат Микола Полозов в Борисполі, передає кореспондент УНН.

"Вони (моряки - ред.) були звільнені в результаті прийняття слідчо-процесуального рішення про задоволення клопотання уповноваженої ВР Людмили Денисової про запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - сказав адвокат.

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За його словами, дане клопотання було направлено через МЗС Росії в липні.

"Після досягнення політичних домовленостей слідство процесуально прийняло рішення задовольнити ці клопотання і звільнити з-під варти 24 військових моряків", - додав він.

Нагадаємо, українські моряки і політв'язні 7 вересня виїхали в аеропорт.

Пізніше адвокат Полозов повідомив про початок обміну між Росією і Україною.

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