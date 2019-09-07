Украинских военнопленных моряков отпустили под поручительство Денисовой – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинских моряков, захваченых ФСБ РФ в ноябре 2018 года у Керченского пролива, отпустили под личное поручительство уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сегодня сообщил журналистам адвокат Николай Полозов в Борисполе, передаёт корреспондент УНН.
“Они (моряки — ред.) были освобождены в результате принятия следственно-процессуального решения об удовлетворении ходатайства уполномоченной ВР Людмилы Денисовой о мере пресечения в виде личного поручительства”, — сказал адвокат.
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По его словам, данное ходатайство было направлено через МИД России в июле.
“После достижения политических договоренностей следствие процессуально приняло решение удовлетворить эти ходатайства и освободить из-под стражи 24 военных моряка”, — добавил он.
Напомним, украинские моряки и политзаключенные 7 сентября выехали в аэропорт.
Позже адвокат Полозов сообщил о начале обмена между Россией и Украиной.