На территории ОРДЛО незаконно содержится 227 украинцев - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержится 227 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.
“Служба безопасности Украины с первых дней российской агрессии присоединилась к процессу освобождения украинцев. С 2014 года, благодаря СБУ, к родным и близким с РФ и временно оккупированных территорий вернулось 3280 наших граждан. Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 Украинские”, — говорится в сообщении.
Также в СБУ поздравили на Родине украинцев, которые незаконно удерживались на территории РФ, двое из которых — сотрудники СБУ.
Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.
Позже Офис Президента Украины обнародовал список имен украинцев, вернувшихся на родину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц.