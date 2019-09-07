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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116428 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108152 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114631 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121824 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149203 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149319 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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На территории ОРДЛО незаконно содержится 227 украинцев - СБУ

На территории ОРДЛО незаконно содержится 227 украинцев - СБУ

Киев  •  УНН

 • 15044 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержится 227 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.

“Служба безопасности Украины с первых дней российской агрессии присоединилась к процессу освобождения украинцев. С 2014 года, благодаря СБУ, к родным и близким с РФ и временно оккупированных территорий вернулось 3280 наших граждан. Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 Украинские”, — говорится в сообщении.

Также в СБУ поздравили на Родине украинцев, которые незаконно удерживались на территории РФ, двое из которых — сотрудники СБУ.

Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.

Позже Офис Президента Украины обнародовал список имен украинцев, вернувшихся на родину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц.

Украинские Национальные Новости

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