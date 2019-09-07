Денисова заявила о еще 110 удерживаемых Россией граждан Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в аэропорту “Борисполь”, куда 7 сентября вернулись освобожденные Россией украинцы, передаёт УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Не обмен — освобождение, освободим всех, кто в наших списках — это 110 человек в России и оккупированном ею Крыму”, — сказала Денисова.
Ранее в СБУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержится 227 украинцев.
Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.