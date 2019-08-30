Слідчий ФСБ незаконно обмінювався матеріалами справи “Хізб ут-Тахрір”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Співробітник Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ у Криму обмінювався матеріалами справи “Хізб ут-Тахрір”, порушуючи норми кримінального процессуального кодексу. Про це у коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Сергій Локтєв, передає УНН.
“Слідчий управління ФСБ Росії у Криму, підполковник Сергій Махнєв при допиті 29 серпня в Північно-Кавказькому окружному військовому суді визнав, що отримував і надалі перекидав матеріали ялтинської „справи Хізб ут-Тахрір“ електронною поштою”, — йдеться в повідомленні.
Йдеться про розшифровку прихованих відеозаписів, на яких, за версією слідства, шестеро обвинувачених збиралися і обговорювали теми, пов’язані з організацією "Хізб ут-Тахрір“.
“Він підтвердив нам у ході допиту, що не процесуальним шляхом отримав розшифровку переговорів в електронному вигляді на свою електронну пошту з електронної пошти, швидше за все, оперативного співробітника ФСБ Олександра Компанійцева. А потім зі своєї пошти переслав ці матеріали на електронну пошту експерта, який у підсумку підготував лінгвістичну експертизу”, — розповів у коментарі Крим.Реалії адвокат Сергій Локтєв.
На думку захисту, такі дії співробітника ФСБ порушують норми кримінально-процесуального кодексу Росії.
“Ці розшифровки -це основний доказ провини підсудних. Говорити, що в обміні матеріалами кримінальної справи не процесуальним шляхом немає нічого страшного — це все одно, що хірург вам обріже дві ноги, хоча треба було одну і скаже: ну, нічого страшного. Крім законної процедури, повинні ж ще бути і якісь принципи моралі, коли йдеться про вироки від 10 років і вище”, — сказав Локтєв.
Слідчий ФСБ свій вчинок пояснив суду економією часу. За його словами це було зроблено для зручності роботи експерта.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, 26 серпня продовжив на шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайського “справи Хізб ут-Тахрір”.