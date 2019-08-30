Слідчий ФСБ незаконно обмінювався матеріалами справи “Хізб ут-Тахрір”

ukru
04:30 • 46193 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 123273 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 154866 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 143942 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 215927 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 156550 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 188987 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 175915 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130744 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173644 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
38 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 75961 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 64311 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 76230 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 59256 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 57576 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 141595 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 215927 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 188987 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 175915 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 143882 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 123268 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 104386 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 80134 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 127396 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 117958 перегляди
Актуальне
Слідчий ФСБ незаконно обмінювався матеріалами справи “Хізб ут-Тахрір”

Слідчий ФСБ незаконно обмінювався матеріалами справи “Хізб ут-Тахрір”

Київ • УНН

 • 10926 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Співробітник Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ у Криму обмінювався матеріалами справи “Хізб ут-Тахрір”, порушуючи норми кримінального процессуального кодексу. Про це у коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Сергій Локтєв, передає УНН.

“Слідчий управління ФСБ Росії у Криму, підполковник Сергій Махнєв при допиті 29 серпня в Північно-Кавказькому окружному військовому суді визнав, що отримував і надалі перекидав матеріали ялтинської „справи Хізб ут-Тахрір“ електронною поштою”, — йдеться в повідомленні.

Йдеться про розшифровку прихованих відеозаписів, на яких, за версією слідства, шестеро обвинувачених збиралися і обговорювали теми, пов’язані з організацією "Хізб ут-Тахрір“.

“Він підтвердив нам у ході допиту, що не процесуальним шляхом отримав розшифровку переговорів в електронному вигляді на свою електронну пошту з електронної пошти, швидше за все, оперативного співробітника ФСБ Олександра Компанійцева. А потім зі своєї пошти переслав ці матеріали на електронну пошту експерта, який у підсумку підготував лінгвістичну експертизу”, — розповів у коментарі Крим.Реалії адвокат Сергій Локтєв.

На думку захисту, такі дії співробітника ФСБ порушують норми кримінально-процесуального кодексу Росії.

“Ці розшифровки -це основний доказ провини підсудних. Говорити, що в обміні матеріалами кримінальної справи не процесуальним шляхом немає нічого страшного — це все одно, що хірург вам обріже дві ноги, хоча треба було одну і скаже: ну, нічого страшного. Крім законної процедури, повинні ж ще бути і якісь принципи моралі, коли йдеться про вироки від 10 років і вище”, — сказав Локтєв.

Слідчий ФСБ свій вчинок пояснив суду економією часу. За його словами це було зроблено для зручності роботи експерта.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, 26 серпня продовжив на шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайського “справи Хізб ут-Тахрір”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,219.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,988.36