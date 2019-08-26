Суд у Росії на пів року залишив у СІЗО фігурантів Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Північно-Кавказький окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, 26 серпня продовжив на шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайського “справи Хізб ут-Тахрір”. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Олексій Ладин, передає УНН.
“Марлен Асанов, Сервер Зекір’яєв, Ернес Аметов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Бєлялов, Сервер Мустафаєв і Едем Смаїл залишаться в СІЗО до 13 лютого 2020 року”, — йдеться у виданні.
Перше попереднє засідання у даній справі проходило по відеоконференцзв’язку з суду в Ростові-на-Дону з Сімферопольським СІЗО № 1, де знаходилися обвинувачені. При цьому їхні адвокати брали участь в засіданні з Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі.
“Суд відмовив у всіх клопотаннях захисту: про припинення кримінальної справи, про повернення справи прокурору, оскільки обвинувачення не конкретизовано; про застосування (до підзахисних — ред) четвертої Женевської конвенції. Зате суддя за власною ініціативою продовжив всім підзахисним на шість місяців арешт у СІЗО”, — розповів він.
Наступне засідання, на якому кримінальну справу почнуть розглядати по суті, призначено на 3 вересня. Доти, за словами адвоката, всіх обвинувачених етапують до СІЗО Ростова-на-Дону.
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У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.
Представники міжнародної ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір” називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив “Хізб ут-Тахрір” у 2003 році, включивши організацію до списку об’єднань, названих “терористичними”.
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Захисники заарештованих і засуджених у “справі Хізб ут-Тахрір” кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами — переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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Як повідомляв УНН, в ході масових обшуків 27 березня в анексованому Криму затримали кілька десятків кримських татар — серед яких був і Білял Адилов — за підозрою у нібито причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.