В ув'язненого у "справі Хізб-ут-Тахрір" народився син
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У кримського політв'язня Акима Бекірова, заарештованого у "справі Хізб-ут-Тахрір" народився син. Про це повідомляють правозахисники в групі "Кримське дитинство", передає УНН.
"У політичного в'язня Акима Бекірова, фігуранта другої сімферопольської групи у "справі Хізб-ут-Тахрір", народився син! Це друга дитина в сім'ї. Ми вітаємо Акима і Сабріє з цією радісною подією!", - йдеться в повідомленні правозахисників.
Також правозахисники вірять, що батько зможе вийти на свободу і взяти дитину на руки.
Нагадаємо, Иззет Абдуллаєв, Сейтвелієв Сейтабдіев, Аким Бекіров, Алім Карімов і Асан Яник - фігуранти так званого другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".