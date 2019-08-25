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В ув'язненого у "справі Хізб-ут-Тахрір" народився син

В ув'язненого у "справі Хізб-ут-Тахрір" народився син

Київ • УНН

 • 13983 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У кримського політв'язня Акима Бекірова, заарештованого у "справі Хізб-ут-Тахрір" народився син. Про це повідомляють правозахисники в групі "Кримське дитинство", передає УНН.

"У політичного в'язня Акима Бекірова, фігуранта другої сімферопольської групи у "справі Хізб-ут-Тахрір", народився син! Це друга дитина в сім'ї. Ми вітаємо Акима і Сабріє з цією радісною подією!", - йдеться в повідомленні правозахисників.

Також правозахисники вірять, що батько зможе вийти на свободу і взяти дитину на руки.

Нагадаємо, Иззет Абдуллаєв, Сейтвелієв Сейтабдіев, Аким Бекіров, Алім Карімов і Асан Яник - фігуранти так званого другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

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