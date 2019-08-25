У заключенного по “делу Хизб-ут-Тахрир” родился сын

“У политического заключённого Акима Бекирова, фигуранта второй симферопольской группы по „делу Хизб-ут-Тахрир“, родился сын! Это второй ребёнок в семье. Мы поздравляем Акима и Сабрие с этим радостным событием!”, — говорится в сообщении правозащитников.

Также правозащитники верят, что отец сможет выйти на свободу и взять ребенка на руки.

Напомним, Иззет Абдуллаев, Сейтвелиев Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов и Асан Яник — фигуранты так называемого второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”.