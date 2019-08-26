Один із фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" припинив сухе голодування — адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Один із фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Білял Адилов припинив сухе голодування. Про це повідомила його адвокат Людмила Тюренкова, передає УНН з посиланням на "Крим. Реалії".
"Сьогодні обрадувала родичів Адилова. Зараз його перевели в камеру, де його життю і здоров'ю нічого не загрожує, він відчуває себе краще", - повідомила захисниця.
Крім того, за її словами, умови утримання Адилов покращилися, тому її підзахисний припинив голодування.
У той же час, повідомила Тюренкова, у Аділова почалися проблеми з дихальними шляхами, які загострилися у нього з-за приміщення в сиру камеру.
"Наскільки я знаю, до цього у нього проблем з диханням не було. Зараз наше першочергове завдання, всіма дозволеними законом способами домогтися повного медичного обстеження та якісного лікування", - сказала адвокат.
Нагадаємо, 23 серпня один з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Білял Адилов оголосив сухе голодування "у зв'язку з нелюдськими умовами утримання в Ростовському СІЗО-1".
Як повідомляв УНН, в ході масових обшуків 27 березня в анексованому Криму затримали кілька десятків кримських татар - серед яких був і Білял Адилов - за підозрою у нібито причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".