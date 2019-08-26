Один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" прекратил сухую голодовку – адвокат

"Сегодня обрадовала родственников Адилова. Сейчас его перевели в камеру, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, он чувствует себя лучше", – сообщила защитница.

Кроме того, по ее словам, условия содержания Адилова улучшились, поэтому ее подзащитный прекратил голодовку.

В то же время, сообщила Тюренкова, у Адилова начались проблемы с дыхательными путями, которые обострились у него из-за помещения в сырую камеру.

"Насколько я знаю, до этого у него проблем с дыханием не было. Сейчас наша первостепенная задача, всеми разрешенными законом способами добиться полного медицинского обследования и качественного лечения", – сказала адвокат.

Напомним, 23 августа один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Билял Адилов объявил сухую голодовку "в связи с нечеловеческими условиями содержания в Ростовском СИЗО-1".

Как сообщал УНН, в ходе массовых обысков 27 марта в аннексированном Крыму задержали несколько десятков крымских татар – среди которых был и Билял Адилов – по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексированном ней Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".