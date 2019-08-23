Политзаключенный Билял Адилов объявил сухую голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Политзаключенный Билял Адилов объявил сухую голодовку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Крымская солидарность, передает УНН.
"Сегодня в ходе судебного заседания по «делу Хизб ут-Тахрир» (вторая симферопольская группа) стало известно, что Билял Адилов, один из фигурантов данного дела, в связи с нечеловеческими условиями содержания в Ростовском СИЗО-1, объявил сухую голодовку" , - говорится в сообщении.
По словам его адвоката Людмилы Тюренковой фигуранты дела неоднократно обращались к руководству СИЗО с просьбой улучшить условия. Однако, после этого Адилов переместили в еще худшую камеру, где он начал задыхаться.
"Нарочно плохие условия содержания фигурантов« дела Хизб ут-Тахрир »защита связывает с их активной позицией и в вопросе условий содержания, они пытаются добиться изменений для всех заключенных, так и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и прокуроров", - говорится в сообщении.
Адвокат отметила, что нечеловеческие условия содержания Адилов в СИЗО будут основаниями для подачи дополнительных жалоб.
Напомним, Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 24-х крымскотатарских активистов.