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Політв'язень Білял Аділов оголосив сухе голодування

Політв'язень Білял Аділов оголосив сухе голодування

Київ • УНН

 • 9387 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Політв'язень Білял Аділов оголосив сухе голодування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Кримська солідарність, передає УНН.

"Сьогодні в ході судового засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група) стало відомо, що Білял Аділов, один з фігурантів даної справи, в зв'язку з нелюдськими умовами утримання в Ростовському СІЗО-1, оголосив сухе голодування", - йдеться в повідомленні.

За словами його адвоката Людмили Тюренкової фігуранти справи неодноразово зверталися до керівництва СІЗО з проханням покращити умови. Проте, після цього Аділова перемістили ще в гіршу камеру де він почав задихатися.

"Навмисно погані умови утримання фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» захист пов'язує з їх активною позицією і в питанні умов утримання, де вони намагаються домогтися змін для всіх ув'язнених, так і в суді, де вони постійно звертаються з клопотаннями, в тому числі щодо відведення суддів і прокурорів", - йдеться в повідомленні.

Адвокат зазначила, що нелюдські умови утримання Аділова в СІЗО будуть підставами для подачі додаткових скарг.

Нагадаємо, Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 24-х кримськотатарських активістів.

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