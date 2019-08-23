Політв'язень Білял Аділов оголосив сухе голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Політв'язень Білял Аділов оголосив сухе голодування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Кримська солідарність, передає УНН.
"Сьогодні в ході судового засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група) стало відомо, що Білял Аділов, один з фігурантів даної справи, в зв'язку з нелюдськими умовами утримання в Ростовському СІЗО-1, оголосив сухе голодування", - йдеться в повідомленні.
За словами його адвоката Людмили Тюренкової фігуранти справи неодноразово зверталися до керівництва СІЗО з проханням покращити умови. Проте, після цього Аділова перемістили ще в гіршу камеру де він почав задихатися.
"Навмисно погані умови утримання фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» захист пов'язує з їх активною позицією і в питанні умов утримання, де вони намагаються домогтися змін для всіх ув'язнених, так і в суді, де вони постійно звертаються з клопотаннями, в тому числі щодо відведення суддів і прокурорів", - йдеться в повідомленні.
Адвокат зазначила, що нелюдські умови утримання Аділова в СІЗО будуть підставами для подачі додаткових скарг.
Нагадаємо, Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 24-х кримськотатарських активістів.