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Російські правозахисники визнали кримськотатарських активістів політв'язнями

Російські правозахисники визнали кримськотатарських активістів політв'язнями

Київ • УНН

 • 10924 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 24-х кримськотатарських активістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву центру.

"Правозахисний центр "Меморіал" визнає Руслана Сулейманова, Аліма Керімова, Рустема Шейхаліева, Меджитов Абдурахманова, Яшара Муедінова, Біляла Аділова, Джеміля Гафарова, Ризу Ізетова, Іззета Абдуллаєва, Асана Янікова, Шабана Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофіка Абдулгазіева, Сейтвелі Сейтнабдіева, Рустема Сейтхалілова, Якима Бекірова, Фархода Базарова, Сервера Газієва, Сейрана Муртаза, Ерфана Османова, Османа Аріфмеметова, Ремзі Бекирова, Владлена Абдулкадирова і Раїма Айвазова політичними в'язнями", - йдеться в заяві.

У огранізації обґрунтовують це рішення узгодженням з міжнародним Керівництвом по визначенню поняття "політичний в'язень".

Нагадаємо, раніше правозахисний центр визнав політв'язнями 24 українських моряків, яких російські прикордонники захопили в Керченській протоці в листопаді минулого року.

Як повідомляв УНН, російський суд продовжив арешт восьми затриманим під час масових обшуків кримських татар.

Нагадаємо, співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24-х активістів.

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