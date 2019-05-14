Российский суд продлил арест восьми задержанным во время массовых обысков крымских татар

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7 марта, 15:45 • 94971 просмотра

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7 марта, 08:52 • 124703 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112084 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138105 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

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КИЇВ. 14 мая. УНН. Судья Кировского райсуда Ростова-на-Дону Эльмира Фадеева продлила на три месяца меру пресечения в виде содержания в СИЗО фигурантам второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтабдиеву, Осману Арифмеметову и Сервету Газиеву. Они останутся в следственном изоляторе Ростова-на-Дону до 15 августа. Об этом сообщает “Крым.Реалии”, передает УНН.

Как заявило обвинение, у следствия имеются “достаточные и обоснованные подозрения” в том, что, оставаясь на свободе и опасаясь тяжести наказания, подсудимые могут скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства по делу.

Защита просила суд отказать в ходатайстве обвинения, поскольку фигуранты дела — граждане Украины и политзаключенные, а также ходатайствовала о домашнем аресте по месту проживания в Крыму.

Заседание проходило в закрытом режиме, в зал не допустили ни родственников, ни слушателей.

По информации издания, ранее сегодня в Шахтинском горсуде Ростовской области также продлили арест еще четверым фигурантам дела — Иззету Абдуллаеву, Тофику Абдулгазиеву, Яшару Муединову и Алиму Каримову.

Как сообщал УНН, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего было задержано 24-х активистов.

Ранее сообщалось, что в Ростове будут рассматривать продление ареста крымскотатарским активистам в закрытом режиме.

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