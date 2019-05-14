Российский суд продлил арест восьми задержанным во время массовых обысков крымских татар
Киев • УНН
КИЇВ. 14 мая. УНН. Судья Кировского райсуда Ростова-на-Дону Эльмира Фадеева продлила на три месяца меру пресечения в виде содержания в СИЗО фигурантам второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтабдиеву, Осману Арифмеметову и Сервету Газиеву. Они останутся в следственном изоляторе Ростова-на-Дону до 15 августа. Об этом сообщает “Крым.Реалии”, передает УНН.
Как заявило обвинение, у следствия имеются “достаточные и обоснованные подозрения” в том, что, оставаясь на свободе и опасаясь тяжести наказания, подсудимые могут скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства по делу.
Защита просила суд отказать в ходатайстве обвинения, поскольку фигуранты дела — граждане Украины и политзаключенные, а также ходатайствовала о домашнем аресте по месту проживания в Крыму.
Заседание проходило в закрытом режиме, в зал не допустили ни родственников, ни слушателей.
По информации издания, ранее сегодня в Шахтинском горсуде Ростовской области также продлили арест еще четверым фигурантам дела — Иззету Абдуллаеву, Тофику Абдулгазиеву, Яшару Муединову и Алиму Каримову.
Как сообщал УНН, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего было задержано 24-х активистов.
Ранее сообщалось, что в Ростове будут рассматривать продление ареста крымскотатарским активистам в закрытом режиме.