В Ростове будут рассматривать продление ареста крымскотатарским активистам в закрытом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Судья Кировского райсуда Ростова-на-Дону Эльмира Фадеева по ходатайству стороны обвинения объявила закрытым заседание по продлению ареста фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтабдиеву, Осману Арифмеметову и Сервету Газиеву, задержанным в ходе массовых обысков в Крыму 27 марта. Об этом сообщили активисты из зала суда, передаёт УНН, ссылаясь на "Крым.Реалии".
Сообщается, что следователь мотивировал свою просьбу тем, что возможна угроза безопасности участников процесса и раскрытия данных оперативно-разыскных мероприятий по делу. Защита единогласно выступила против.
Изначально в здание суда пропустили около 50 крымчан, приехавших поддержать восьмерых фигурантов дела. Однако позже попросили всех выйти. В зал также не допустили ни родственников, ни слушателей.
До этого, по информации издания, во вторник, 14 мая, Шахтинский горсуд Ростовской области также решил проводить в закрытом режиме заседание по продлению меры пресечения четырем фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир": Иззету Абдуллаеву, Тофику Абдулгазиеву, Яшару Муединову и Алиму Каримову.
Как сообщал УНН, 13 мая судья Ленинского райсуда Ростова-на-Дону продлил меру пресечения - содержание под стражей фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", гражданскому журналисту из аннексированного Крыма Ремзи Бекирову на три месяца.