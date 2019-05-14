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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 81526 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 97668 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 101662 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125105 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112195 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138173 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144720 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В Ростове будут рассматривать продление ареста крымскотатарским активистам в закрытом режиме

В Ростове будут рассматривать продление ареста крымскотатарским активистам в закрытом режиме

Киев  •  УНН

 • 7869 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Судья Кировского райсуда Ростова-на-Дону Эльмира Фадеева по ходатайству стороны обвинения объявила закрытым заседание по продлению ареста фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтабдиеву, Осману Арифмеметову и Сервету Газиеву, задержанным в ходе массовых обысков в Крыму 27 марта. Об этом сообщили активисты из зала суда, передаёт УНН, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Сообщается, что следователь мотивировал свою просьбу тем, что возможна угроза безопасности участников процесса и раскрытия данных оперативно-разыскных мероприятий по делу. Защита единогласно выступила против.

Изначально в здание суда пропустили около 50 крымчан, приехавших поддержать восьмерых фигурантов дела. Однако позже попросили всех выйти. В зал также не допустили ни родственников, ни слушателей.

До этого, по информации издания, во вторник, 14 мая, Шахтинский горсуд Ростовской области также решил проводить в закрытом режиме заседание по продлению меры пресечения четырем фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир": Иззету Абдуллаеву, Тофику Абдулгазиеву, Яшару Муединову и Алиму Каримову.

Как сообщал УНН, 13 мая судья Ленинского райсуда Ростова-на-Дону продлил меру пресечения - содержание под стражей фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", гражданскому журналисту из аннексированного Крыма Ремзи Бекирову на три месяца.

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