У Ростові розглядатимуть продовження арешту кримськотатарським активістам в закритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Суддя Кіровського райсуду Ростова-на-Дону Ельміра Фадєєва за клопотанням сторони обвинувачення оголосила закритим засідання щодо продовження арешту фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Акіму Бекірову, Сейтвелі Сейтабдіеву, Осману Аріфмеметову і Сервету Газієву, затриманим під час масових обшуків у Криму 27 березня. Про це повідомили активісти із залу суду, передає УНН, посилаючись на "Крим.Реаліі".
Повідомляється, що слідчий мотивував своє прохання тим, що можлива загроза безпеці учасників процесу і розкриття даних оперативно-розшукових заходів у справі. Захист одноголосно виступив проти.
Спочатку в будівлю суду пропустили близько 50 кримчан, які приїхали підтримати вісьмох фігурантів справи. Однак пізніше попросили всіх вийти. До зали також не допустили ні родичів, ні слухачів.
До цього, за інформацією видання, у вівторок, 14 травня, Шахтинський міськсуд Ростовської області також вирішив проводити в закритому режимі засідання щодо продовження запобіжного заходу чотирьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір": Іззету Абдулаєву, Тофіку Абдулгазіеву, Яшару Муедінову і Аліму Карімову.
Як повідомляв УНН, 13 травня суддя Ленінського райсуду Ростова-на-Дону продовжив запобіжний захід - утримання під вартою фігуранту другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", цивільному журналісту з анексованого Криму Ремзі Бекірову на три місяці.