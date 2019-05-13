Российский суд продлил арест журналисту Бекирову до 15 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Судья Ленинского райсуда Ростова-на-Дону продлил меру пресечения - содержание под стражей фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", гражданскому журналисту из аннексированного Крыма Ремзи Бекирова на три месяца. Об этом сообщает "Крим.Реалии", передает УНН.
Бекиров останется в следственном изоляторе Ростова-на-Дону до 15 августа.
Сообщается, что сторона обвинения заявила: следствие имеет "обоснованные подозрения", что, когда Бекиров окажется на свободе, он, якобы, будет угрожать свидетелям и начнет уничтожать доказательства дела.
Зато адвокат Бекирова Эдем Семедляев просил, чтобы суд назначил Бекиров домашний арест по месту жительства - в крымском поселке Строгановка, поскольку тот - гражданин Украины и политзаключенный.
Сам Бекиров считает свое содержание в изоляторе Ростова-на-Дону "депортацией".
Как сообщал УНН, за первые три месяца 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 45 обысков, из них 36 - в домах крымских татар.
В частности, в марте зафиксировано рекордное количество обысков за год. В конце месяца силовики провели массовые обыски в 26 домах крымских татар по подозрению в участии запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир"
Напомним, Украина готовит обращение в Совет Европы и в страны-члены организации из-за новой волны обысков у крымских татар в оккупированном Крыму.