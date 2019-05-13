Российский суд продлил арест журналисту Бекирову до 15 августа

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52144 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 78703 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 94948 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101215 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124703 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112084 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138105 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144706 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130171 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Российский суд продлил арест журналисту Бекирову до 15 августа

Российский суд продлил арест журналисту Бекирову до 15 августа

Киев  •  УНН

 • 10399 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Судья Ленинского райсуда Ростова-на-Дону продлил меру пресечения - содержание под стражей фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", гражданскому журналисту из аннексированного Крыма Ремзи Бекирова на три месяца. Об этом сообщает "Крим.Реалии", передает УНН.

Бекиров останется в следственном изоляторе Ростова-на-Дону до 15 августа.

Сообщается, что сторона обвинения заявила: следствие имеет "обоснованные подозрения", что, когда Бекиров окажется на свободе, он, якобы, будет угрожать свидетелям и начнет уничтожать доказательства дела.

Зато адвокат Бекирова Эдем Семедляев просил, чтобы суд назначил Бекиров домашний арест по месту жительства - в крымском поселке Строгановка, поскольку тот - гражданин Украины и политзаключенный.

Сам Бекиров считает свое содержание в изоляторе Ростова-на-Дону "депортацией".

Как сообщал УНН, за первые три месяца 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 45 обысков, из них 36 - в домах крымских татар.

В частности, в марте зафиксировано рекордное количество обысков за год. В конце месяца силовики провели массовые обыски в 26 домах крымских татар по подозрению в участии запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир"

Напомним, Украина готовит обращение в Совет Европы и в страны-члены организации из-за новой волны обысков у крымских татар в оккупированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

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