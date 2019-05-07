З початку року в окупованому Криму провели 45 незаконних обшуків

КИЇВ. 7 травня. УНН. За перші три місяці 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 45 обшуків, з них 36 - в будинках кримських татар. Про це під час брифінгу повідомив голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, передає УНН.