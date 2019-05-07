З початку року в окупованому Криму провели 45 незаконних обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За перші три місяці 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 45 обшуків, з них 36 - в будинках кримських татар. Про це під час брифінгу повідомив голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, передає УНН.
Дані надані громадською організацією Кримськотатарський Ресурсний Центр, стосовно порушень прав людини в окупованому Криму за І квартал 2019 року.
"За І квартал 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 45 обшуків, з яких 36 були проведені в будинках кримських татар", - сказав Барієв.
За його словами, в січні російські силовики провели 3 обшуки в селі міського типу Роздольне, шукали заборонені предмети та літературу, оглянули оргтехніку, в результаті нічого не було знайдено. Пізніше провели два обшуки в Сімферополі та Красногвардійському районі в будинках кримських татар через підозру участі в нібито "незаконних збройних формуваннях". Бойовики вилучили мобільні телефони, ноутбук і планшет.
"В березні зафіксовано рекордну кількість обшуків за рік… В кінці місяця силовики провели масові обшуки в 26 будинках кримських татар за підозрою в участі забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір", - зазначив Барієв.
Нагадаємо, Україна готує звернення у Раду Європи та до країн-членів організації через нову хвилю обшуків у кримських татар в окупованому Криму.