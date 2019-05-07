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7 марта, 08:52 • 135032 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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6 марта, 19:19 • 139353 просмотра

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С начала года в оккупированном Крыму провели 45 незаконных обысков

С начала года в оккупированном Крыму провели 45 незаконных обысков

Киев  •  УНН

 • 8759 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. За первые три месяца 2019 года в оккупированном Крыму зафиксировано 45 обысков, из них 36 - в домах крымских татар. Об этом во время брифинга сообщил председатель правления крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, передает УНН.

Данные предоставлены общественной организацией Крымскотатарский Ресурсный Центр, относительно нарушений прав человека в оккупированном Крыму за I квартал 2019 года.

"За I квартал 2019 года в оккупированном Крыму зафиксировано 45 обысков, из которых 36 были проведены в домах крымских татар", - сказал Бариев.

По его словам, в январе российские силовики провели 3 обыска в селе городского типа Раздольное, искали запрещенные предметы и литературу, осмотрели оргтехнику, в результате ничего не было найдено. Позже провели два обыска в Симферополе и Красногвардейском районе в домах крымских татар по подозрению участия в якобы "незаконных вооруженных формированиях". Боевики изъяли мобильные телефоны, ноутбук и планшет.

"В марте зафиксировано рекордное количество обысков за год... В конце месяца силовики провели массовые обыски в 26 домах крымских татар по подозрению в участии запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", - отметил Бариев.

Напомним, Украина готовит обращение в Совет Европы и в страны-члены организации через новую волну обысков у крымских татар в оккупированном Крыму.

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