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Україна готує звернення у РЄ через нову хвилю обшуків у кримських татар

Україна готує звернення у РЄ через нову хвилю обшуків у кримських татар

Київ • УНН

 • 7606 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Україна готує звернення у Раду Європи та до країн-членів організації через нову хвилю обшуків у кримських татар в окупованому Криму. Про це заявив голова української постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв у Facebook, передає УНН.

"Нова хвиля репресій проти кримських татар. Силова акція окупантів для залякування активіста. Готуємо відповідне звернення до Ради Європи та до країн-членів організації", - заявив Ар'єв.

Нагадаємо, в окупованому Криму зранку у вівторок, 30 квітня, влаштували обшуки у будинках двох кримськотатарських активістів - Ролана Османова та Ділявера Бекірова.

Згодом, після ще одного обшуку у Криму 30 квітня, затримали кримського татарина.

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