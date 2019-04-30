Україна готує звернення у РЄ через нову хвилю обшуків у кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Україна готує звернення у Раду Європи та до країн-членів організації через нову хвилю обшуків у кримських татар в окупованому Криму. Про це заявив голова української постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв у Facebook, передає УНН.
"Нова хвиля репресій проти кримських татар. Силова акція окупантів для залякування активіста. Готуємо відповідне звернення до Ради Європи та до країн-членів організації", - заявив Ар'єв.
Нагадаємо, в окупованому Криму зранку у вівторок, 30 квітня, влаштували обшуки у будинках двох кримськотатарських активістів - Ролана Османова та Ділявера Бекірова.
Згодом, після ще одного обшуку у Криму 30 квітня, затримали кримського татарина.