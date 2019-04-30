Украина готовит обращение в СЕ из-за новой волны обысков у крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украина готовит обращение в Совет Европы и в страны-члены организации из-за новой волны обысков у крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом заявил глава украинской постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в Facebook, передает УНН.
"Новая волна репрессий против крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активиста. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и в страны-члены организации", - заявил Арьев.
Напомним, в оккупированном Крыму утром во вторник, 30 апреля, устроили обыски в домах двух крымскотатарских активистов - Ролана Османова и Дилявера Бекирова.
Позже, после очередного обыска в Крыму 30 апреля, задержали крымского татарина.