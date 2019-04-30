У Криму після ще одного обшуку затримали кримського татарина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Сімферополі в окупованому Криму у вівторок, 30 квітня, російські силовики провели ще один обшук - у будинку Руслана Бекірова, після чого останнього забрали спочатку здати аналізи, а потім - до одного з райвідділків. Про це повідомив у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов, передає УНН.
"Сьогодні був проведений ще один обшук в будинку сина Ділявер аг'а Бекірова Руслана 1983 р.н.. у Сімферополі. За словами рідних, співробітники МВС приїхали о шостій ранку, коли всі спали. Зайшли в гараж, де нібито виявили папери з сепаратистськими висловлюваннями. Після чого відчинили двері в будинок. В одній з кімнат нібито була виявлена пляшка з якимось порошком. Після обшуку Руслана відвезли", - повідомив Джелялов.
Він зазначив також, що, за словами Ділявера Бекірова, який після обшуку з власному будинку поїхав до сина, Руслан політичною або громадською діяльністю не займався.
"Місцезнаходження Руслана Бекірова рідні з'ясували. Після обшуку його відвезли здати аналізи, мабуть, на наркотики. Після чого його доставили в Київський РВВС Сімферополя і дали подзвонити рідним. За їх словами, у нього візьмуть пояснення і відпустять", - додав Джелялов.
Нагадаємо, в окупованому Криму зранку у вівторок, 30 квітня, влаштували обшуки у будинках двох кримськотатарських активістів - Ролана Османова та Ділявера Бекірова.