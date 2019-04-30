У Криму після ще одного обшуку затримали кримського татарина

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Сімферополі в окупованому Криму у вівторок, 30 квітня, російські силовики провели ще один обшук - у будинку Руслана Бекірова, після чого останнього забрали спочатку здати аналізи, а потім - до одного з райвідділків. Про це повідомив у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов, передає УНН.