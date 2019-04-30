У Криму прийшли з обшуками до кримськотатарських активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Силовики в окупованому Криму зранку у вівторок, 30 квітня, влаштували обшуки у будинках двох кримськотатарських активістів - Ролана Османова та Ділявера Бекірова. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов у Facebook, передає УНН.
"Обшук у Ролана Османова. Сімферопольський район, село Урожайне", - вказав він у Facebook зранку 30 квітня.
Згодом він повідомив про обшук у Ділявера Бекірова у селі Живописне Сімферопольського району.
У спільноті "Кримська солідарність" пізніше зазначили, що "слідчі заходи у будинку літнього кримськотатарського активіста Ділявера Бекірова завершені". "Силовики залишили домоволодіння. Нікого не забрали", - додали у спільноті.
"Огляд в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершений. Силовики залишили домоволодіння, попередньо повідомивши, що, нібито, шукали наркотики. Свобода пересування Ролана після огляду не обмежена", - зазначили також у "Кримській солідарності".
Нагадаємо, 25 квітня у кримських татар на півострові також були обшуки.