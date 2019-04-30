В Крыму пришли с обысками к крымскотатарским активистам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Силовики в оккупированном Крыму утром во вторник, 30 апреля, устроили обыски в домах двух крымскотатарских активистов - Ролана Османова и Дилявера Бекирова. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов в Facebook, передает УНН.
"Обыск у Ролана Османова. Симферопольский район, село Урожайное", - отметил он в Facebook утром 30 апреля.
Позже он сообщил об обыске у Дилявера Бекирова в селе Живописное Симферопольского района.
В сообществе "Крымская солидарность" позже указали, что "следственные мероприятия в здании летнего крымскотатарского активиста Дилявера Бекирова завершены". "Силовики оставили домовладение. Никого не забрали", - добавили в сообществе.
"Осмотр в доме крымскотатарского активиста Ролана Османова завершен. Силовики оставили домовладение, предварительно сообщив, что, якобы, искали наркотики. Свобода передвижения Ролана после осмотра не ограничена", - отметили также в "Крымской солидарности".
Напомним, 25 апреля у крымских татар на полуострове также были обыски.