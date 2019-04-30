В Крыму после очередного обыска задержали крымского татарина

"Сегодня был проведен еще один обыск в доме сына Дилявер агъа Бекирова Руслана 1983 г.р. в Симферополе. По словам родных, сотрудники МВД приехали в шесть утра, когда все спали. Зашли в гараж, где якобы обнаружили бумаги с сепаратистскими высказываниями. После чего открыли дверь в дом. В одной из комнат якобы была обнаружена бутылка с каким-то порошком. После обыска Руслана увезли", - сообщил Джелялов.

Он отметил также, что, по словам Дилявера Бекирова, который после обыска собственном доме поехал к сыну, Руслан политической или общественной деятельностью не занимался.

"Местонахождение Руслана Бекирова родные выяснили. После обыска его увезли сдать анализы, видимо, на наркотики. После чего его доставили в Киевский РОВД Симферополя и дали позвонить родным. По их словам, у него возьмут объяснения и отпустят", - добавил Джелялов.

Напомним, в оккупированном Крыму утром во вторник, 30 апреля, устроили обыски в домах двух крымскотатарских активистов - Ролана Османова и Дилявера Бекирова.