Російський суд подовжив арешт журналісту Бекірову до 15 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Суддя Ленінського райсуду Ростова-на-Дону подовжив запобіжний захід — тримання під вартою фігуранту другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір”, громадянському журналісту з анексованого Криму Ремзі Бекірову на три місяці. Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає УНН.
Бекіров залишиться в слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону до 15 серпня.
Повідомляється, що сторона звинувачення заявила: слідство має ”обґрунтовані підозри”, що, коли Бекіров опиниться на волі, він, нібито, погрожуватиме свідкам та почне знищувати докази справи.
Натомість адвокат Бекірова Едем Семедляєв просив, аби суд призначив Бекірову домашній арешт за місцем проживання — у кримському селищі Строганівка, оскільки той – громадянин України та політв’язень.
Сам Бекіров вважає своє утримання в ізоляторі Ростова-на-Дону як “депортацію”.
Як повідомляв УНН, за перші три місяці 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 45 обшуків, з них 36 - в будинках кримських татар.
Зокрема в березні зафіксовано рекордну кількість обшуків за рік. В кінці місяця силовики провели масові обшуки у 26 будинках кримських татар за підозрою в участі забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір"
Нагадаємо, Україна готує звернення у Раду Європи та до країн-членів організації через нову хвилю обшуків у кримських татар в окупованому Криму.