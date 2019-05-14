Російський суд продовжив арешт восьми затриманим під час масових обшуків кримських татар

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Суддя Кіровського райсуду Ростова-на-Дону Ельміра Фадєєва продовжила на три місяці запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Акіму Бекірову, Сейтвелієв Сейтабдіеву, Осману Аріфмеметову і Сервета Газієву. Вони залишаться в слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону до 15 серпня. Про це повідомляє "Крим.Реаліі", передає УНН.

Як заявило звинувачення, у слідства є "достатні та обґрунтовані підозри" в тому, що, перебуваючи на волі і побоюючись тяжкості покарання, підсудні можуть сховатися від попереднього слідства і суду, загрожувати свідкам, знищити докази по справі.

Захист просив суд відмовити в клопотанні звинувачення, оскільки фігуранти справи - громадяни України і політв'язні, а також клопотала про домашній арешт за місцем проживання в Криму.

Засідання проходило в закритому режимі, в зал не допустили ні родичів, ні слухачів.

За інформацією видання, раніше сьогодні в Шахтинском міськсуду Ростовської області також продовжили арешт ще чотирьом фігурантам справи - Іззетов Абдулаєву, Тофіку Абдулгазіеву, Яшар Муедінову і Аліму Карімову.

Як повідомляв УНН, співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24-х активістів.

Раніше повідомлялося, що в Ростові розглядатимуть продовження арешту кримськотатарським активістам в закритому режимі.

Українські Національні Новини

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