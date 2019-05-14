Російський суд продовжив арешт восьми затриманим під час масових обшуків кримських татар

КИЇВ. 14 травня. УНН. Суддя Кіровського райсуду Ростова-на-Дону Ельміра Фадєєва продовжила на три місяці запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Акіму Бекірову, Сейтвелієв Сейтабдіеву, Осману Аріфмеметову і Сервета Газієву. Вони залишаться в слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону до 15 серпня. Про це повідомляє "Крим.Реаліі", передає УНН.