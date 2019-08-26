Суд в России на полгода оставил в СИЗО фигурантов Бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”

“Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мэмет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года”, — говорится в издании.

Первое предварительное заседание по данному делу проходило по видеоконференцсвязи из суда в Ростове-на-Дону с Симферопольским СИЗО № 1, где находились обвиняемые. При этом их адвокаты участвовали в заседании по Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.

“Суд отказал во всех ходатайствах защиты: о прекращении уголовного дела, о возвращении дела прокурору, поскольку обвинение не конкретизировано; о применении (к подзащитным — ред) четвертой Женевской конвенции. Зато судья по собственной инициативе продолжил всем подзащитным на шесть месяцев арест в СИЗО”, — рассказал он.

Следующее заседание, на котором уголовное дело начнут рассматривать по существу, назначено на 3 сентября. До тех пор, по словам адвоката, всех обвиняемых этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону.

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В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном нею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

Представители международной исламской политической организации “Хизб ут-Тахрир” называют своей миссией объединению всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыма. Верховный суд России запретил “Хизб ут-Тахрир” в 2003 году, включив организацию в список объединений, названных “террористическими”.

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Защитники арестованных и осужденных по “делу Хизб ут-Тахрир” крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами — преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующих ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства-оккупанта.

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Как сообщал УНН, в ходе массовых обысков 27 марта в аннексирована Крыму задержали несколько десятков крымских татар — среди которых был и Билял Адилов — по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексирована ней Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.