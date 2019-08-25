У Франції під час саміту G7 мітингують родичі ув'язнених, які загинули в російських СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Біарріці у Франції під час саміту G7 правозахисники і родичі ув'язнених, які загинули в СІЗО в Росії, проводять свої мирні акції протесту проти тортур і бездіяльності влади. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив російський правозахисник, засновник соцмережі Gulagu.net Володимир Осєчкін, передає УНН.
“Ми закликаємо лідерів саміту G7 звернути увагу на те, що в Росії де-факто не працює Декларація прав людини і Європейська конвенція з прав людини, влада не гарантує права на особисту недоторканність і безпеку, а тортури донині активно використовуються співробітниками ФСБ, МВС і Федеральної служби виконання покарань як одного з основних методів оперативно-розшукової діяльності і розкриття злочинів”, — йдеться в повідомленні.
Осєчкін опублікував фото вдови та сина загиблого 5 лютого 2018 року в СІЗО № 4 підприємця Валерія Пшеничного, з плакатами
“Декларація прав людини не працює у Росії” та “Валерій Пшеничний убитий у в’язниці Санкт-Петербурзі 05.02.18. Убивця досі там”.
“Я закликаю російську владу і їх агентів перестати обманювати і наполягаю на проведенні повних ретельних розслідувань всіх фактів катувань і розправ, все садисти зі спецслужб і їх агенти повинні постати перед судом за тортури! Вбивці Валерія Пшеничного та інших жертв тортур повинні бути засуджені і притягнуті до відповідальності!”, — пише правозахисник.
Нагадаємо, співробітники СІЗО № 1 Ростова-на-Дону влаштували погром в камері засудженого до 14 років позбавлення волі фігуранта сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” кримського татарина Рустема Ісмаїлова.