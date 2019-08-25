У Франції під час саміту G7 мітингують родичі ув'язнених, які загинули в російських СІЗО

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Біарріці у Франції під час саміту G7 правозахисники і родичі ув'язнених, які загинули в СІЗО в Росії, проводять свої мирні акції протесту проти тортур і бездіяльності влади. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив російський правозахисник, засновник соцмережі Gulagu.net Володимир Осєчкін, передає УНН.