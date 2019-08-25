У російському СІЗО влаштували погром в камері фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Співробітники СІЗО №1 Ростова-на-Дону влаштували погром в камері засудженого до 14 років позбавлення волі фігуранта сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Рустема Ісмаїлова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook адвоката Маммета Мамбетова.
Він розповів, що зміг зустрітися з підзахисним ближче до обіду 21 серпня, не дивлячись на те, що зустріч з підзахисним була рання.
"Причиною цього з'явився погром, влаштований в його камері співробітниками ФСВП. За словами Рустема це вже другий за останні два тижні. Так нове керівництво СІЗО наводить свої порядки. В камері все верх дном. Всі переломано. Що шукали - незрозуміло", - повідомив адвокат.
Також він додав, що його підзахисний обурений тим, що відбувається, так як це скоротило час спілкування.
Адвокат уточнив, що обговорив з Ісмаїловим процес підготовки до майбутнього розгляду апеляційної скарги на вирок.
Нагадаємо, дружини засуджених в Росії до тривалих термінів кримських татар відвідали їх у СІЗО.