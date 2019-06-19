Дружини засуджених в Росії до тривалих термінів кримських татар відвідали їх у СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Засуджені за першою сімферопольською справою “Хізб ут-Тахрір” кримські татари не згодні з вироком Північно-Кавказького окружного військового суду. Про це для Крим.Реалії повідомили дружини фігурантів справи, які відвідали чоловіків в СІЗО-1 Ростова-на-Дону, передає УНН.
“Сьогодні у нас було короткострокове побачення. У Еміля бадьорий настрій, вирок був для нього очікуваний. Він сказав, що не згоден з цим хибним звинуваченням, яке намагаються навісити на нього і його друзів”, — розповіла дружина Еміля Джемаденова Ліана.
Також фігуранти справи подякували всім небайдужих за постійну підтримку протягом трьох років з моменту затримання.
“Мій чоловік у хорошому настрої, не пригнічений, що не засмучений. Передав величезну подяку за підтримку всім, хто не залишав їх без підтримки в ці роки, приїжджав на суди, організовував передачки в СІЗО, відправляв листи і листівки”, — розповіла дружина Айдера Саледінова Гузаль.
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Жінки за допомогою активістів відправили посилки з продуктами харчування та засобами особистої гігієни своїм чоловікам в слідчий ізолятор. Крім того, оформили засудженим підписку на деякі видання.
“Хочеться, щоб вони поїли щось домашнє. Ще у мене з собою вітального листа з Ораза-байрамом для Рустема від нашої дочки. Я хотіла передати його на минулому засіданні, однак не змогла через арешт батька і брата. Тому відправлю поштою. Дитина намагалася, дуже хоче, щоб листівка дійшла до тата, і Рустема буде дуже приємно”, — розповів дружина Рустема Ісмаїлова Фатма.
Нагадаємо, 18 червня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років в’язниці, Узеїра Абдуллаєва — до 13 років, Рустема Ісмаїлова — до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова — до 12 років. Рустему Ісмаїлову, Узеїру Абдулаєву і Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило звинувачення. Сторона захисту арештантів заявила про намір оскаржити вирок.
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