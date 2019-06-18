Україна відреагувала на вирок першій сімферопольській групі у "справі Хізб ут-Тахрір"

КИЇВ. 18 червня. УНН. Рішення Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації у справі п’ятьох незаконно засуджених громадян України кримськотатарського походження є наочним свідченням повної заангажованості та залежності російської судової системи та черговим прикладом застосування російською окупаційною адміністрацією антитерористичного законодавства для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу. Про це йдеться у заяві МЗС України щодо вироку першої Сімферопольської групі по "справі Хізб ут-Тахрір", передає УНН.