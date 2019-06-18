Україна відреагувала на вирок першій сімферопольській групі у "справі Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Рішення Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації у справі п’ятьох незаконно засуджених громадян України кримськотатарського походження є наочним свідченням повної заангажованості та залежності російської судової системи та черговим прикладом застосування російською окупаційною адміністрацією антитерористичного законодавства для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу. Про це йдеться у заяві МЗС України щодо вироку першої Сімферопольської групі по "справі Хізб ут-Тахрір", передає УНН.
«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з неправомірним вироком Північно-Кавказького окружного військового суду, оголошеним у м.Ростов-на-Дону 18 червня громадянам України Тимуру Абдуллаєву, Узеіру Абдуллаєву, Рустему Ісмаілову, Емілю Джемаденову, Айдеру Саледінову за сфабрикованими звинуваченнями в участі у діяльності терористичної організації», - йдеться в заяві.
У відомстві підкреслили, що, як і у попередніх випадках, так званий «суд» відкинув аргументи сторони захисту щодо відсутності доказової бази і складу злочину у діях п’яти українських громадян - фігурантів так званої «сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір».
«Розглядаємо це як наочне свідчення повної заангажованості та залежності російської судової системи, а також як черговий приклад застосування російською окупаційною адміністрацією антитерористичного законодавства для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу», - підкреслили дипломати.
Міністерство закликало міжнародну спільноту засудити ці неправомірні рішення і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.
Як повідомляв УНН, раніше суд в російському Ростові-на-Дону виніс вирок першій Сімферопольської групі по "справі Хізб ут-Тахрір".