Украина отреагировала на приговор первой симферопольской группе по "делу Хизб ут-Тахрир"

“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным приговором Северо-Кавказского окружного военного суда, объявленным в г.Ростов-на-Дону 18 июня гражданам Украины Тимуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности террористической организации”, — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что, как и в предыдущих случаях, так называемый “суд” отверг аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях пяти украинских граждан — фигурантов так называемого “симферопольского дела Хизб ут-Тахрир”.

“Рассматриваем это как наглядное свидетельство полной ангажированности и зависимости российской судебной системы, а также как очередной пример применения российской оккупационной администрацией антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа”, — подчеркнули дипломаты.

Министерство призвало международное сообщество осудить эти неправомерные решения и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Как сообщал УНН, ранее суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор первой Симферопольской группе по “делу Хизб ут-Тахрир”.