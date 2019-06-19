Жены приговоренных в России к длительным срокам крымских татар посетили их в СИЗО

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 38674 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 88906 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 133031 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 124389 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 70003 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75221 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188481 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150738 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158942 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138739 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.8м/с
52%
Популярные новости

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 11071 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 7840 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 12634 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 11451 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 15538 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 133019 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 124379 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 93467 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 104934 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 134797 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 11192 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 13603 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16089 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 18949 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 20649 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Жены приговоренных в России к длительным срокам крымских татар посетили их в СИЗО

Киев • УНН

 • 8823 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Осужденные по первому симферопольской делом “Хизб ут-Тахрир” крымские татары не согласны с приговором Северо-Кавказского окружного военного суда. Об этом для Крим.Реалии сообщили жены фигурантов дела, которые посетили мужчин в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, передает УНН.

Жены приговоренных в России к длительным срокам крымских татар посетили их в СИЗО

“Сегодня у нас было краткосрочное свидание. В Эмиля бодрое настроение, приговор был для него ожидаем. Он сказал, что не согласен с этим ложным обвинением, которое пытаются навесить на него и его друзей”, — рассказала жена Эмиля Джемаденова Лиана.

Также фигуранты дела поблагодарили всех неравнодушных за постоянную поддержку в течение трех лет с момента задержания.

“Мой муж в хорошем настроении, не подавлен, что не расстроен. Передал огромную благодарность за поддержку всем, кто не оставлял их без поддержки в эти годы, приезжал на суды, организовывал передачки в СИЗО, отправлял письма и открытки ”, - рассказала жена Айдер Салединова Гузаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джемилев о приговоре крымским татарам по “делу Хизб ут-Тахрир”: Они выйдут раньше

Женщины с помощью активистов отправили посылки с продуктами питания и средствами личной гигиены своим мужчинам в следственный изолятор. Кроме того, оформили осужденным подписку на некоторые издания.

“Хочется, чтобы они поели что-то домашнее. Еще у меня с собой поздравительное письмо с Ораза-байрамом для Рустема от нашей дочери. Я хотела передать его на прошлом заседании, однако не смогла из-за ареста отца и брата. Поэтому отправлю по почте. Ребенок пыталась, очень хочет, чтобы открытка дошла до папы, и Рустема будет очень приятно”, — рассказал жена Рустема Исмаилова Фатма.

Напомним, 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева — до 13 лет, Рустема Исмаилова — до 14 лет, Айдер Салединова и Эмиля Джемаденова — до 12 лет. Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал в год больше, чем просило обвинение. Сторона защиты арестантов заявила о намерении обжаловать приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина отреагировала на приговор первой симферопольской группе по “делу Хизб ут-Тахрир”

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84