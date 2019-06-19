Жены приговоренных в России к длительным срокам крымских татар посетили их в СИЗО

“Сегодня у нас было краткосрочное свидание. В Эмиля бодрое настроение, приговор был для него ожидаем. Он сказал, что не согласен с этим ложным обвинением, которое пытаются навесить на него и его друзей”, — рассказала жена Эмиля Джемаденова Лиана.

Также фигуранты дела поблагодарили всех неравнодушных за постоянную поддержку в течение трех лет с момента задержания.

“Мой муж в хорошем настроении, не подавлен, что не расстроен. Передал огромную благодарность за поддержку всем, кто не оставлял их без поддержки в эти годы, приезжал на суды, организовывал передачки в СИЗО, отправлял письма и открытки ”, - рассказала жена Айдер Салединова Гузаль.

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Женщины с помощью активистов отправили посылки с продуктами питания и средствами личной гигиены своим мужчинам в следственный изолятор. Кроме того, оформили осужденным подписку на некоторые издания.

“Хочется, чтобы они поели что-то домашнее. Еще у меня с собой поздравительное письмо с Ораза-байрамом для Рустема от нашей дочери. Я хотела передать его на прошлом заседании, однако не смогла из-за ареста отца и брата. Поэтому отправлю по почте. Ребенок пыталась, очень хочет, чтобы открытка дошла до папы, и Рустема будет очень приятно”, — рассказал жена Рустема Исмаилова Фатма.

Напомним, 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева — до 13 лет, Рустема Исмаилова — до 14 лет, Айдер Салединова и Эмиля Джемаденова — до 12 лет. Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал в год больше, чем просило обвинение. Сторона защиты арестантов заявила о намерении обжаловать приговор.

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