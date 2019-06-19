Джемілєв про вирок кримським татарам у “справі Хізб ут-Тахрір”: Вони вийдуть раніше

$41.400.13
45.840.29
ukru
Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
Ексклюзив
17:02 • 2400 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 16960 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 35851 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 53336 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 65939 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 132304 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 87484 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 69488 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 303582 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175625 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.8м/с
46%
Популярнi новини

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 96192 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 44615 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 60233 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 33066 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 16750 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 132335 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 303598 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 239612 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 352662 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 366412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 3944 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 9018 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 13235 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 17097 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 14380 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Джемілєв про вирок кримським татарам у “справі Хізб ут-Тахрір”: Вони вийдуть раніше

Київ • УНН

 • 9553 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що засуджені 18 червня до тривалих термінів ув’язнення фігуранти сімферопольського “справи Хізб ут-Тахрір”, звільняться раніше призначеного часу. Таку думку 18 червня він висловив в коментарі Крим.Реалії, передає УНН.

Джемілєв про вирок кримським татарам у “справі Хізб ут-Тахрір”: Вони вийдуть раніше

“Це не новина, вони всім дають такі „драконівські“ терміни. Але я думаю, що вони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна. Вони, як і всі інші, звільняться раніше вироку. А репресивна машина працюватиме далі. У них і іншого виходу немає. У Путіна можуть тільки на терорі і триматися”, — сказав Джемілєв.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав винними фігурантів першої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна відреагувала на вирок першій сімферопольській групі у "справі Хізб ут-Тахрір"

Військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в’язниці, Узеїра Абдуллаєва — до 13 років, Рустема Ісмаїлова — до 14 років, Айдера Саледінова та Еміля Джемаденова — до 12 років.

Рустему Ісмаїлову, Узеїру Абдуллаєву та Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило звинувачення.

Напередодні фігуранти першої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” виступили з останнім словом у суді й подякували всім, хто надавав їм підтримку з моменту арешту в жовтні 2016 року.

Нагадаємо, 12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п’яти сім’ях. У результаті обшуків затримали п’ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”: Рустема Ісмаїлова, Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміль Джемаденова, Айдер Саледінова.

Після цього, 6 грудня минулого року фігурантів сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Як повідомляв УНН, МЗС України закликає посилити санкції проти Росії через нові арешти у Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини з соцмереж
Brent
$64.33
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,335.48
Tesla
$249.20
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,241.00
Ethereum
$1,565.62