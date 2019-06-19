Джемілєв про вирок кримським татарам у “справі Хізб ут-Тахрір”: Вони вийдуть раніше
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що засуджені 18 червня до тривалих термінів ув’язнення фігуранти сімферопольського “справи Хізб ут-Тахрір”, звільняться раніше призначеного часу. Таку думку 18 червня він висловив в коментарі Крим.Реалії, передає УНН.
“Це не новина, вони всім дають такі „драконівські“ терміни. Але я думаю, що вони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна. Вони, як і всі інші, звільняться раніше вироку. А репресивна машина працюватиме далі. У них і іншого виходу немає. У Путіна можуть тільки на терорі і триматися”, — сказав Джемілєв.
Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав винними фігурантів першої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму.
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Військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в’язниці, Узеїра Абдуллаєва — до 13 років, Рустема Ісмаїлова — до 14 років, Айдера Саледінова та Еміля Джемаденова — до 12 років.
Рустему Ісмаїлову, Узеїру Абдуллаєву та Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило звинувачення.
Напередодні фігуранти першої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” виступили з останнім словом у суді й подякували всім, хто надавав їм підтримку з моменту арешту в жовтні 2016 року.
Нагадаємо, 12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п’яти сім’ях. У результаті обшуків затримали п’ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”: Рустема Ісмаїлова, Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміль Джемаденова, Айдер Саледінова.
Після цього, 6 грудня минулого року фігурантів сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.
Як повідомляв УНН, МЗС України закликає посилити санкції проти Росії через нові арешти у Криму.