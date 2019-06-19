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Джемилев о приговоре крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": Они выйдут раньше

Киев • УНН

 • 9553 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что осужденные 18 июня на длительные сроки заключения фигуранты симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", освободятся раньше назначенного времени. Такое мнение 18 июня он высказал в комментарии Крим.Реалии, передает УНН.

Джемилев о приговоре крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": Они выйдут раньше

“Это не новость, они всем дают такие „драконовские“ сроки. Но я думаю, что они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина. Они, как и все остальные, освободятся ранее приговора. А репрессивная машина будет работать дальше. У них и другого выхода нет. У Путина могут только на терроре и держаться”, — сказал Джемилев.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными фигурантов первой симферопольской “дела Хизб ут-Тахрир” в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима.

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Военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева — до 13 лет, Рустема Исмаилова — до 14 лет, Айдер Салединова и Эмиля Джемаденова — до 12 лет.

Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

Накануне фигуранты первой симферопольской “дела Хизб ут-Тахрир” выступили с последним словом в суде и поблагодарили всех, кто оказывал им поддержку с момента ареста в октябре 2016 года.

Напомним, 12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти семьях. В результате обысков задержали пятерых крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексирована ней Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиль Джемаденова, Айдер Салединова.

После этого, 6 декабря прошлого года фигурантов симферопольской “дела Хизб ут-Тахрир” этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

Как сообщал УНН, МИД Украины призывает усилить санкции против России из-за новые аресты в Крыму.

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