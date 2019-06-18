У РФ винесли вирок першій сімферопольській групі у "справі Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Суд в російському Ростові-на-Дону виніс вирок першої Сімферопольської групі по "справі Хізб ут-Тахрір". Про це повідомила правозахисна група "Кримська солідарність" на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Так, сьогодні відбулося заключне судове засідання щодо фігурантів першої сімферопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір". Справу розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд м. Ростов-на-Дону.
Суддя виніс вирок:
"Визнати винним Абдуллаєва Теймура терміном на 17 років суворого режиму з обмеженням свободи на термін 1 рік 6 місяців;
Визнати винним Абдуллаєва Узеира терміном на 13 років;
Визнати винним Саледінова Айдера терміном на 12 років;
Визнати винним Рустема Ісмаїлова терміном на 14 років;
Визнати винним Джемаденова Еміля терміном на 12 років", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 жовтня 2016 року в будинках п'яти кримських татар, мусульман Абдуллаєва Теймура, Абдуллаєва Узеира, Джемаденова Еміля, Ісмаїлова Рустема і Саледінова Айдера були проведені обшуки, з подальшими арештами. Їм інкримінують ст. 205.5 ч.1 і ч.2. (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації - ред.).