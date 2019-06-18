В РФ вынесли приговор первой симферопольской группе по "делу Хизб ут-Тахрир"

Так, сегодня состоялось заключительное судебное заседание в отношении фигурантов первой симферопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир". Дело рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд г. Ростов-на-Дону.

Судья вынес приговор:

"Признать виновным Абдуллаева Теймура сроком на 17 лет строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев;

Признать виновным Абдуллаева Узеира сроком на 13 лет;

Признать виновным Салединова Айдера сроком на 12 лет;

Признать виновным Рустема Исмаилова сроком на 14 лет;

Признать виновным Джемаденова Эмиля сроком на 12 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 октября 2016 года в домах пяти крымских татар, мусульман Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира, Джемаденова Эмиля, Исмаилова Рустема и Салединова Айдера были проведены обыски, с последующими арестами. Им инкриминируют ст. 205.5 ч.1 и ч.2. (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации - ред.).